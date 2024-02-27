Спецназ ВМС Азербайджана нейтрализовал террористов и вывел из строя их объекты (видео)

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В соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год проведены учения по выполнению разведывательных задач с морским спецназом Военно-морских сил (ВМС), сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе учебных тренировок, адаптированных к условиям реального боя, спецназ выполнил задачи по ведению антитеррористических операций с применением передовых технологий и современной боевой тактики, в том числе по нейтрализации террористической группировки условного противника, укрывающейся на объектах инфраструктуры в населенных пунктах.

Спецназ с применением ударных БПЛА вывел из строя наблюдательные пункты и долговременные огневые точки условного противника, выполнив учебно-боевые задачи по внезапному проникновению на позиции мобильными группами с использованием аэрозольной завесы и защитных свойств местности, устройству засад и совершению налетов.

«Был продемонстрирован высокий профессионализм и при выполнении задач по освобождению судна, захваченного условной террористической группой, и безопасной эвакуации экипажа. Задачи, поставленные в ходе учебных тренировок, были успешно выполнены морским спецназом», – заявили в Минобороны.