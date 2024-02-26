В клинике, где лечился Саакашвили, отрицают отравление

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Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не был отправлен, что доказано рядом клинических исследований, заявила Нино Надирадзе, генеральный директор клиники «Вивамеди», в которой он проходит лечение.

«Мы категорически отрицаем факт отравления и подтверждаем это рядом клинических и лабораторных исследований. Никакого отравления не было, никто этого не может подтвердить, даже приглашенные ими эксперты, наша немецкая школа тоже это отрицает. Мы не будем ввязываться в политические игры», – сказала Надирадзе в эфире телекомпании «Имеди».

По ее словам, Саакашвили никто не лечил от отравления, поэтому в случае, если допустить, что отравление все-таки было, то пациент бы не смог самоизлечиться.

«Мы не лечили отравление. Самоисцеление в это время не происходит. Существуют совершенно разные клинические, визуальные, лабораторные, инструментальные проявления при отравлении тем или иным веществом», – сказала Надирадзе.