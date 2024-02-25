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Зеленский: Десять Patriot кардинально изменили бы ситуацию

Зеленский: Десять Patriot кардинально изменили бы ситуацию

Передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что если Украина получила бы в ближайшие месяцы десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров и если бы эти системы Украина могла бы применить ближе к фронту, враг отступил бы.

«Мы сломали бы их оборону и пошли вперед. Десять Patriot кардинально изменили бы ситуацию», – отметил Зеленский.

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