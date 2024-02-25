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Зеленский: Если Россия берется за иранские «шахеды»…

Зеленский: Если Россия берется за иранские "шахеды"...

Российская Федерация стала сталкиваться с проблемой нехватки вооружения, поэтому для нее 2024 также станет переломным.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По словам президента, Россия начала использовать оружие, получаемое от Ирана и Северной Кореи. Это свидетельствует о том, что страна тоже столкнулась с проблемами на фронте.

«Если Россия берется за иранские «шахеды», за северокорейскую советскую артиллерию и их ракеты, то это говорит, что для них этот год тоже переломный. У них тоже большой дефицит», – сказал президент.

Зеленский считает, что для россиян 2024 год также будет переломным из-за большого дефицита на фронте.

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