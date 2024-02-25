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Фермер набросился с критикой на Макрона

Фермер набросился с критикой на Макрона

Фермер раскритиковал на сельскохозяйственной выставке в Париже президента Франции Эмманюэля Макрона из-за огромных трат на военную помощь Украине и наплевательского отношения к собственной стране. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

«Огромные суммы на Украину… Огромные суммы, а нам дали крохи», — подчеркнул французский аграрий.

Макрон, в свою очередь, пытался возразить, что Франция достаточно инвестирует в национальное сельское хозяйство. Однако фермер пожаловался, что доходы аграриев падают на десять процентов каждый год.

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