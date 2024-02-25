Маск может отключить интернет на Тайване

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Владелец SpaceX Илон Маск, возможно, решил отключить доступ к интернету от подразделения Starshield на Тайване и вблизи него, такие опасения выразил глава специального комитета по Китаю палаты представителей конгресса США Майк Галлахер, передают The Wall Street Journal (WSJ) и Forbes со ссылкой на его письмо бизнесмену.

«SpaceX, возможно, отказывается от предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет на Тайване и вокруг него — возможно, в нарушение договорных обязательств SpaceX с правительством США», — написал Галлахер.

По его словам, «многочисленные источники» сообщили специальному комитету о том, что спутниковая связь SpaceX перестала работать на Тайване и вблизи острова.

SpaceX предоставляет спутниковую связь на Тайване военным и разведывательным ведомствам в рамках программы Starshield. Галлахер в письме подчеркнул, что правительство США выделило на эту программу более $100 млн. Конгрессмен потребовал обеспечить глобальный доступ к услугам для Пентагона и других ведомств и запросил дополнительную информацию о доступности Starshield на Тайване и вблизи него к 8 марта.

«Надежная коммуникационная сеть для военнослужащих США на Тайване и вокруг него имеет первостепенное значение для защиты интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе», — отметил политик, добавив, что в случае агрессии Китая против Тайваня »американские военнослужащие в западной части Тихого океана подвергнутся серьезному риску».

Джейсон Хсу, бывший член законодательного собрания Тайваня, который сейчас является научным сотрудником Гарвардской школы Кеннеди, рассказал Forbes, что он обсуждал этот вопрос с членами конгресса США. «Мы находимся в процессе обращения к Министерству обороны США через конгресс с просьбой сделать это приоритетом на предстоящей сессии. Тайваню необходимо уделить приоритетное внимание возможностям спутниковой связи, поскольку наша подводная кабельная инфраструктура была скомпрометирована», — сказал он.