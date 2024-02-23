Эксперты ООН призвали прекратить поставки оружия и Израилю, и ХАМАС

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Более 30 экспертов ООН в области прав и свобод высказались за прекращение поставок оружия Израилю и радикальной палестинской группировке ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное в Женеве.

Эксперты предупредили, что государственные чиновники, занимающиеся экспортом оружия, могут быть привлечены к индивидуальной уголовной ответственности за пособничество военным преступлениям.

«Все государства должны обеспечить соблюдение международного гуманитарного права сторонами в вооруженном конфликте, как того требуют Женевские конвенции 1949 года и обычное международное право», – говорится в документе. «Соответственно, государства должны воздерживаться от передачи любого оружия или боеприпасов – или частей к ним – если ожидается, что, учитывая факты или прошлые модели поведения, они будут использованы для нарушения международного права», – отметили эксперты. Они подчеркнули, что «государственные чиновники, занимающиеся экспортом оружия, могут быть привлечены к индивидуальной уголовной ответственности за пособничество и подстрекательство к каким-либо военным преступлениям, преступлениям против человечности или актам геноцида».

Эксперты приветствовали недавнее решение апелляционного суда в Нидерландах, предписывающее прекратить экспорт в Израиль запчастей для истребителей F-35. «Необходимость эмбарго на поставки оружия Израилю усиливается решением Международного суда от 26 января 2024 года о том, что существует вероятный риск геноцида в секторе Газа», – говорится в заявлении. Авторы документа положительно оценили приостановку поставок оружия Израилю Бельгией, Италией, Испанией и Нидерландами. Они призвали другие государства немедленно прекратить поставки оружия Израилю, включая экспортные лицензии и военную помощь. В этой связи в ООН напомнили, что США и Германия «на сегодняшний день являются крупнейшими экспортерами оружия, и их поставки увеличились с 7 октября 2023 года». Среди других экспортеров оружия – Франция, Великобритания, Канада и Австралия.

В заявлении отмечается, что передача оружия ХАМАС и другим вооруженным группировкам также запрещена международным правом, учитывая «грубые нарушения ими международного гуманитарного права 7 октября 2023 года, включая захват заложников и последующий неизбирательный ракетный обстрел»