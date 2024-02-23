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Минздрав организовал в Физули акцию по пропаганде здорового образа жизни среди детей

Минздрав организовал в Физули акцию по пропаганде здорового образа жизни среди детей

В рамках программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории», являющейся одним из основных приоритетов Азербайджана, Министерством здравоохранения продолжаются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди граждан, переселенных на освобожденные от оккупации территории. Так, 23 февраля Центр общественного здравоохранения и реформ Минздрава провел в городе Физули просветительское мероприятие и акцию, посвященную пропаганде здорового образа жизни среди детей школьного возраста и их родителей.

Представители центра выступили с презентациями на темы «Охрана здоровья», «Здоровый образ жизни» и другие темы. В презентациях была представлена информация о здоровом образе жизни для комплексного развития детей школьного возраста, рекомендации по плановому и систематическому подходу к здоровому питанию и физической активности, а также отказу от вредных привычек. В то же время была подчеркнута важность проводимых в нашей стране целенаправленных просветительских мер и здорового развития молодого поколения.

Также была представлена подробная информация об интернет-портале Sağlam uşaq («Здоровый ребенок») и его мобильном приложении, разработанном и введенном в эксплуатацию Центром общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения. Было отмечено, что портал, предназначенный для учащихся, преподавателей и родителей, содержит полезную информацию по вопросам охраны и укрепления здоровья, просветительские материалы, видеоролики и интерактивные игры.

Затем была проведена акция по пропаганде здорового образа жизни, а также были выставлены рисунки, изображающие последствия вредных привычек. Также в целях закрепления полученных знаний среди школьников была организована интерактивная игра-викторина на тему «Здоровый образ жизни». Отличившимся участникам были вручены подарки, пропагандирующие здоровый образ жизни.

В просветительском мероприятии и акции приняли участие около 300 учащихся, учителей и родителей. Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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