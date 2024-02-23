Вахид Ахмедов: Я еще не видел муниципалитет, построивший детсад

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Разрабатываются новые законы о муниципалитетах.

Об этом депутат Вахид Ахмедов сказал на сегодняшнем заседании парламента в ходе обсуждения «Отчета о деятельности за 2023 год органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов», сообщает АПА.

Депутат отметил, что готовятся новые законы о муниципалитетах.

«Это очень важно. Муниципалитеты с населением менее 3 000 человек будут объединены. Количество муниципалитетов сокращается за счет их объединения. Второй вопрос – должен быть удовлетворен спрос населения на пастбища. Все еще остается нерешенным вопрос с арендуемыми землями. Есть очень серьезные проблемы с оцениванием этих земель. В большинстве договоров на аренду образуется дебиторская задолженность.

Муниципалитеты полномочны заниматься не только земельными участками, но и другими социальными сферами, но мне еще не приходилось видеть, чтобы муниципалитет построил детсад или провел воду в село», – сказал Вахид Ахмедов.