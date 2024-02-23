Армения потребовала от Израиля уважения к фашисту Нжде

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В МИД Армении прокомментировали агентству высказывания посла Израиля в Армении Йоель Лиона, сделанные еще 1 января о фашисте Гарегине Нжде.

В день рождения Гарегина Нжде группа лиц провела акцию перед его памятником с использованием нацистской символики. После этого посол Израиля в Армении Йоель Лион написал в X, что «прославление Гарегина Нжде, пособника нацистов, неприемлемо», и «власти должны занять твердую позицию против любых форм неонацизма и антисемитизма».

В МИД Армении заявили, что считают «неприемлемыми любые действия, совершенные из нетерпимости, на национальной или религиозной почве, а также спекуляции на эту тему – будь то в политических, пропагандистских или иных целях».

«Вместе с этим аккредитованные в Армении иностранные дипломаты должны проявлять уважительное отношение», – говорится в сообщении.