Боррель настаивает на скорейшей передаче оружия Украине

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Странам Европейского союза нужно срочно передать Украине боеприпасы. Из-за их нехватки ВСУ испытывают трудности на фронте. Об этом сказано в письме главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля министрам иностранных дел и обороны стран блока, сообщает Politico.

«Украинские солдаты испытывают трудности в борьбе с агрессором – потому что им не хватает боеприпасов», – отметил Боррель.

Он призвал страны Евросоюза поддержать Украину любыми возможными способами, в том числе поиском снарядов на своих складах, самостоятельными и совместными закупками у европейской промышленности, закупкой боеприпасов, которые уже доступны на рынке, или финансированием украинской промышленности.

«Я верю, что вместе мы сможем изменить ситуацию – для Украины и для безопасности Европы, – но это требует немедленных действий. Время имеет решающее значение», – добавил дипломат.

Боррель также призвал страны ЕС раскрывать информацию о том, что они делают на двустороннем уровне в вопросе поставок оружия украинским защитникам.