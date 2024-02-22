В Словении прошла акция памяти жертв резни в Ходжалы (фото) |
АЖД опровергает слухи о взрыве в поезде Баку-Сумгайыт |
Ходжес советует ВСУ уничтожить Керченский мост и перерезать сухопутный коридор в Крым |
Фидан обсудил с Лавровым положение дел на Южном Кавказе: детали (фото, видео) |
Людмиле Навальной показали тело сына и потребовали тайных похорон (видео) |
Путин ответил на оскорбление Байдена (видео) |
Зеленский назначил Юрия Гусева послом в Азербайджане |
Хуситы запретили американским и британским судам заходить в Красное море |
Франция готовится к большой войне в Европе |
Главное Армия

Боррель настаивает на скорейшей передаче оружия Украине

Боррель настаивает на скорейшей передаче оружия Украине

Странам Европейского союза нужно срочно передать Украине боеприпасы. Из-за их нехватки ВСУ испытывают трудности на фронте. Об этом сказано в письме главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля министрам иностранных дел и обороны стран блока, сообщает Politico.

«Украинские солдаты испытывают трудности в борьбе с агрессором – потому что им не хватает боеприпасов», – отметил Боррель.

Он призвал страны Евросоюза поддержать Украину любыми возможными способами, в том числе поиском снарядов на своих складах, самостоятельными и совместными закупками у европейской промышленности, закупкой боеприпасов, которые уже доступны на рынке, или финансированием украинской промышленности.

«Я верю, что вместе мы сможем изменить ситуацию – для Украины и для безопасности Европы, – но это требует немедленных действий. Время имеет решающее значение», – добавил дипломат.

Боррель также призвал страны ЕС раскрывать информацию о том, что они делают на двустороннем уровне в вопросе поставок оружия украинским защитникам.

Теги:
Из этой рубрики
Боррель настаивает на скорейшей передаче оружия Украине
Армия

Боррель настаивает на скорейшей передаче оружия Украине

2024/02/22, 22:08
Киев: Черное море превратилось в кладбище российского флота
Армия

Киев: Черное море превратилось в кладбище российского флота

2024/02/22, 21:44
Ходжес советует ВСУ уничтожить Керченский мост и перерезать сухопутный коридор в Крым
Армия

Ходжес советует ВСУ уничтожить Керченский мост и перерезать сухопутный коридор в Крым

2024/02/22, 21:32
Лондон пригрозил прекратить поставки вооружений в Израиль
Армия

Лондон пригрозил прекратить поставки вооружений в Израиль

2024/02/22, 20:04
Бундестаг проголосовал за проект резолюции с требованием поставки ракет большой дальности Украине
Армия

Бундестаг проголосовал за проект резолюции с требованием поставки ракет большой дальности Украине

2024/02/22, 18:46
Эрдоган рассказал, когда Анкара примет на вооружение KAAN (видео)
Армия

Эрдоган рассказал, когда Анкара примет на вооружение KAAN (видео)

2024/02/22, 18:27
Франция отправила Армении приборы ночного видения и радары GM200
Армия

Франция отправила Армении приборы ночного видения и радары GM200

2024/02/22, 14:15
Спецназ отработал ведение боевых операций в условиях суровых морозов (фото и видео)
Армия

Спецназ отработал ведение боевых операций в условиях суровых морозов (фото и видео)

2024/02/22, 10:07
Пакистан подписал с Азербайджаном крупнейшую в истории сделку по продаже истребителей
Армия

Пакистан подписал с Азербайджаном крупнейшую в истории сделку по продаже истребителей

2024/02/22, 09:19