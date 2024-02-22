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Бундестаг проголосовал за проект резолюции с требованием поставки ракет большой дальности Украине

Бундестаг проголосовал за проект резолюции с требованием поставки ракет большой дальности Украине

Бундестаг поддержал проект резолюции с рекомендацией для правительства Германии начать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине.

Об этом сообщил народный депутат Украины Егор Чернев, который присутствовал на голосовании.

«Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения «точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора». То есть Taurus», – написал Чернев.

Он рассказал, что проект резолюции вынесли на рассмотрение Бундестага депутаты от правящей коалиции. Похожий призыв оппозиционных депутатов отклонили немного раньше сегодня.

«Решение за Шольцем. Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата», – добавил нардеп.

Как уточнил Чернев, в тексте проекта резолюции присутствует формулировка «оружие дальнего радиуса действия», но конкретно о Taurus речь не идет. При этом, по его словам, у Германии нет других ракет, при помощи которых можно наносить удары по «целям в тылу российского агрессора», как написано в документе.

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