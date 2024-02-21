Дорожная полиция призвала водителей быть внимательными

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В Главном управлении Государственной дорожной полиции призвали водителей быть внимательными на дорогах в связи с непогодой. Об этом говорится в сообщении управления.

Водителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в частности скоростного режима и минимального расстояния между транспортными средствами.

«В дождливую и снежную погоду увеличивается вероятность заноса автомобилей, поэтому водители должны быть более внимательными на дорогах», – говорится в сообщении.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, до вечера 23 февраля на территории страны ожидаются осадки, местами снег, в горных и предгорных районах будет дуть сильный ветер.