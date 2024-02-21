Президент подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас

129 Просмотров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2024 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 апреля 2024 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2006 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1989-2005 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 апреля 2024 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету Министров поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.