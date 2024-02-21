Обучение в Турецко-Азербайджанском университете будет вестись на английском и турецком языках

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Обучение в Турецко-Азербайджанском университете на первом этапе будет вестись на английском и турецком языках.

Об этом сказал советник министра науки и образования Ниджат Мамедли.

Мамедли отметил, что в данном проекте будут задействованы самые престижные учебные заведения двух стран.

По его словам, на начальном этапе в Турецко-Азербайджанском университете будет вестись обучение на степени бакалавра.

Здание турецко-азербайджанского университета будет располагаться в Баку, сказал Мамедли.

Модель, которая будет создана в Турецко-Азербайджанском университете, не будет повторять какую-либо модель, отметил Ниджат Мамедли.

По его словам, в университете будет качественное образование, как для азербайджанских, так и иностранных студентов: «Для нас очень важно обучение иностранных студентов в азербайджанских вузах. Что касается специальностей, то в последующие годы специальностей будет больше».

Советник министра коснулся и вопроса финансирования университета: «Турецкая сторона вместе с Азербайджаном будет оказывать академическую поддержку. Финансовую поддержку, включая администрирование, окажет азербайджанская сторона».