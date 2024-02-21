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Кямиль Зейналлы задержан в России по запросу Армении (видео)

Кямиль Зейналлы задержан в России по запросу Армении (видео)

Известный фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

«Я летел в Азербайджан. В российском аэропорту Домодедово меня остановила полиция и доставила в отделение. Сказали, что Армения объявила меня в международный розыск. Они сообщили,что либо мы вас передадим Армении, либо они приедут и заберут вас отсюда. Утром я предстану перед российским судом», – сказал он.

К.Зейналлы подчеркнул, что его разыскивают с мая прошлого года: «Я уже третий раз с мая посещаю Россию, но меня арестовали только сейчас. Надеюсь, что наши госструктуры меня поддержат. В настоящее время я нахожусь в отделении полиции. Я жду и надеюсь, что все уладится».

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