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В Грузии призвали пересмотреть резолюцию ПАСЕ по Азербайджану

В Грузии призвали пересмотреть резолюцию ПАСЕ по Азербайджану

Глава делегации грузинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Гиви Миканадзе направил письмо председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу. Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса Азербайджана.

В письме затрагивается вопрос относительно нератификации полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. Отмечается, что такие жесткие решения принимаются без обсуждения и анализа будущих отношений ПАСЕ с Азербайджаном и Южным Кавказом.

В письме говорится, что это решение также наносит ущерб миссии и репутации Совета Европы как важной платформы для диалога и сотрудничества.

Миканадзе призывает пересмотреть данную резолюцию. В конце письма выражается уверенность в том, что отмена этой резолюции будет служить интересам Совета Европы.

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