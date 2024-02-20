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Иран отверг обвинения США в поставках оружия йеменским хуситам

Иран отверг обвинения США в поставках оружия йеменским хуситам

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг обвинения США в том, что Тегеран якобы причастен к поставкам оружия йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы).

Соответствующее письмо он направил председателю Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

«Иран категорически отвергает эти необоснованные обвинения, рассматривая их лишь как предлог, который Соединенные Штаты используют для оправдания и легитимизации своих незаконных действий и военной агрессии в отношении Йемена», – приводит текст письма агентство Mehr.

По словам Иравани, Тегеран «регулярно выступает за мирное урегулирование кризиса в Йемене путем дипломатии» и никогда не участвовал в деятельности, противоречащей резолюциям СБ ООН, включая продажу или передачу оружия.

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