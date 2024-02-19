Израиль начал дипломатическую войну с Бразилией |
Жена Алексея Навального: Я продолжу дело мужа |
ЕС начинает военную операцию против хуситов |
В Кремле сделали заявление в связи с Навальным |
Обвиняемый в покушении на Фазиля Мустафу рассказал о своих мотивах |
Шольц исключил войну НАТО с Россией |
Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Турцию (фото) |
Пашинян: Баку и Ереван привержены ранее достигнутым договоренностям |
В Украине подтвердили завершение вывода войск из Авдеевки |
Главное Мир

Иран отверг обвинения G7 о передаче России беспилотников

Иран отверг обвинения G7 о передаче России беспилотников

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани отверг заявление стран Группы семи (G7), содержащее обвинения в причастности исламской республики к передаче России беспилотников для использования в боевых действиях во время специальной военной операции на Украине.

«Мы неоднократно заявляли, что не передавали России беспилотники для использования в конфликте. В отличие от Ирана, те, кто выдвигает обвинения, в том числе США, уже давно извлекают выгоду от продолжения войны в Украине. Те, кто обвиняет Иран, сами того не понимая, действуют против украинского народа. Мы в целом отвергаем обвинения, содержащиеся в заявлении G7», – приводит его слова агентство Tasnim.

Теги:
Из этой рубрики
Жена Алексея Навального: Я продолжу дело мужа
Мир

Жена Алексея Навального: Я продолжу дело мужа

2024/02/19, 14:50
ЕС начинает военную операцию против хуситов
Мир

ЕС начинает военную операцию против хуситов

2024/02/19, 14:35
Иран отверг обвинения G7 о передаче России беспилотников
Мир

Иран отверг обвинения G7 о передаче России беспилотников

2024/02/19, 14:19
В Кремле сделали заявление в связи с Навальным
Мир

В Кремле сделали заявление в связи с Навальным

2024/02/19, 14:00
Кремль простил Киркорова
Мир

Кремль простил Киркорова

2024/02/19, 13:32
В ЕС решили назвать режим санкций в честь Навального
Мир

В ЕС решили назвать режим санкций в честь Навального

2024/02/19, 13:20
Саломе Зурабишвили: Грузию следует принять в ЕС, чтобы избежать господства России на Черном море
Мир

Саломе Зурабишвили: Грузию следует принять в ЕС, чтобы избежать господства России на Черном море

2024/02/19, 13:06
Иран испугался и призывает своих союзников не провоцировать США
Мир

Иран испугался и призывает своих союзников не провоцировать США

2024/02/19, 12:28
Франции придется сэкономить €10 млрд
Мир

Франции придется сэкономить €10 млрд

2024/02/19, 12:21