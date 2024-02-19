Иран отверг обвинения G7 о передаче России беспилотников

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани отверг заявление стран Группы семи (G7), содержащее обвинения в причастности исламской республики к передаче России беспилотников для использования в боевых действиях во время специальной военной операции на Украине.

«Мы неоднократно заявляли, что не передавали России беспилотники для использования в конфликте. В отличие от Ирана, те, кто выдвигает обвинения, в том числе США, уже давно извлекают выгоду от продолжения войны в Украине. Те, кто обвиняет Иран, сами того не понимая, действуют против украинского народа. Мы в целом отвергаем обвинения, содержащиеся в заявлении G7», – приводит его слова агентство Tasnim.