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Главное Общество

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (фото)

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (фото)

19 февраля в 03:30 на служебном участке погранотряда «Гёйтепе» Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана было выявлено нарушение тремя неизвестными лицами государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, несмотря на отданный пограничным нарядом приказ «Стой» и предупредительный огонь в воздух, нарушители границы не подчинились приказу, и, воспользовавшись темнотой и сложным рельефом местности, отступили на территорию Ирана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и вывезено с территории 15 кг 600 гр марихуаны, более 1000 единиц таблеток сильнодействующих наркотиков.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

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