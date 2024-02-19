Национальные театры Азербайджана и России подписали меморандум о сотрудничестве

96 Просмотров

Меморандум о сотрудничестве национальных театров России и Азербайджана подписан в Баку.

Как отметил на церемонии подписания директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Ильхам Аскеров, документ предусматривает обмен гастролями, проведение творческих встреч, мастер-классов, конференций и круглых столов с участием деятелей искусств. «Уверен, что подписание меморандума послужит укреплению азербайджано-российских культурных связей, развитию театрального искусства в республике», – приводит ТАСС его слова.

Директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов подчеркнул, что 2024 год ознаменован для труппы масштабной программой обменных творческих и просветительских инициатив с театральным сообществом Азербайджана. По его словам, 19 февраля в Баку при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ и Министерства культуры Азербайджана стартует международный просветительский проект «Александринская театральная школа». «Почти 70 молодых людей со всего Азербайджана пройдут в ней обучение по программе Санкт-Петербургского государственного университета и Российского государственного института сценических искусств менеджменту и продюсированию театральных проектов, а также актерскому мастерству», – отметил он. Преподавателями выступят ведущие российские эксперты и актеры.

Директор Александринского театра сообщил о планах гастролей осенью 2024 года. Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр получил приглашение принять участие в XV Международном фестивале «Александринский», который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. В свою очередь Александринский театр готовится в те же сроки к гастролям в Баку. «Мы планируем привезти спектакль «Женитьба» по Гоголю. Это один из брендовых спектаклей Александринки, который всегда идет с неизменным успехом. Уверен, что спектакль по русской классике будет востребован здесь, в Баку», – поделился планами Емельянов. Он намерен показать в Баку еще один спектакль, но пока не определился, какой именно. «Мы хотим выступить с разноплановыми спектаклями. Это может быть и классика, но в современной трактовке», – добавил директор театра.

В рамках образовательного проекта Александринки в фойе Азербайджанского драматического театра развернута выставка «Избранные образы русской сцены». На ней представлены цифровые копии эскизов занавесов и декораций из собрания Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. В частности, бакинские театралы могут ознакомиться с декорациями к таким постановкам, как «Дядя Ваня», «Лес», «Василиса Мелентьева», «Мещанин во дворянстве».