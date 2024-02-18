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Турция разработала систему ПВО с лазерным наведением (фото)

Турция разработала систему ПВО с лазерным наведением (фото)

Оборонная промышленность Турции продолжает успешную разработку лазерного оружия.

Система вооружения направленной энергии ALKA турецкой оборонной компании Roketsan представляет собой образец продукции, соответствующей эпохе цифровых технологий. Об этом заявил менеджер по передовым системам Департамента инновационных систем ROKETSAN Сейит Тунч.

Он напомнил, что ALKA была разработана под руководством Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

По его словам, ALKA представляет собой гибридную систему ПВО, использующую электромагнитные и лазерные технологии для противодействия асимметричным угрозам.

«ALKA – это инновационная система вооружения, разработанная с правильной архитектурой искусственного интеллекта», – пояснил Тунч, которого цитирует «Анадолу». Он отметил, что мини-ракета METE – малоразмерный боеприпас с лазерным наведением для воздушных, морских и наземных беспилотников.

По его словам, METE является еще одним инновационным продуктом ROKETSAN. Он отметил, что METE, являющийся самой мfленькой ракетой в мире, имеет калибр 40 мм, длину 50 см.

Тунч добавил, что компания проводит исследования, ориентированные на искусственный интеллект с целью занять лидирующую позицию на мировом рынке, разрабатывая конкурентоспособную, простую в использовании и высокоточную продукцию в соответствии с видением, озвученным генеральным директором ROKETSAN Муратом Икинджи.

Тунч подчеркнул, что над достижением этих целей в ROKETSAN работает команда высококвалифицированных специалистов.

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