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В Авдеевке продолжают действовать украинские диверсанты |
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В Авдеевке продолжают действовать украинские диверсанты

В Авдеевке продолжают действовать украинские диверсанты

Украинские диверсионные группы продолжают действовать в Авдеевке после выхода Сил обороны Украины из города. Об этом сообщает украинское партизанское движение «АТЕШ».

По словам находящихся в Авдеевке агентов партизанского движения, у россиян нет ни одного «праздничного настроения» после захвата города, поскольку украинские диверсионно-разведывательные группы не дают им покоя.

«Малыми группами в форме противника проводят диверсии на позициях россиян и наносят им значительные потери. За последние несколько часов провели несколько таких рейдов и уничтожили до десяти человек личного состава», – отметили партизаны.

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