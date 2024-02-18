В Авдеевке продолжают действовать украинские диверсанты

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Украинские диверсионные группы продолжают действовать в Авдеевке после выхода Сил обороны Украины из города. Об этом сообщает украинское партизанское движение «АТЕШ».

По словам находящихся в Авдеевке агентов партизанского движения, у россиян нет ни одного «праздничного настроения» после захвата города, поскольку украинские диверсионно-разведывательные группы не дают им покоя.

«Малыми группами в форме противника проводят диверсии на позициях россиян и наносят им значительные потери. За последние несколько часов провели несколько таких рейдов и уничтожили до десяти человек личного состава», – отметили партизаны.