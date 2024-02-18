5 человек пострадали в тяжелом ДТП в Хачмазском районе

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В селе Леджет Хачмазского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

В результате столкновения автомобилей марок VAZ-2190 и Volkswagen травмы различной степени тяжести получили жители города Баку – Назим Гасым оглу Амрахов (1957 г.р.), его брат Фариз Гасым оглу Амрахов (1959 г.р.), жители Хачмазского района – Мурадхан Эльбрусович Адыширинов (2000 г.р.), Мурад Ханларович Адильханов (1997 г.р.) и Насир Нариманович Ахмадханов (2001 г.р.), сообщает «Репорт».

Пострадавших госпитализировали в Хачмазскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.