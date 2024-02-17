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Главное Общество

Дорожная полиция предупредила водителей

Дорожная полиция предупредила водителей

В выходные дни на Абшеронском полуострове ожидается дождь с мокрым снегом, а в горных и предгорных районах страны выпадет снег.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления государственной дорожной полиции, с учетом влияния неблагоприятных погодных условий на безопасность дорожного движения, особенно в ночное и утреннее время, возможности гололедицы в ветреную погоду и на горных дорогах, а также того, что в выходные дни интенсивность движения на автомагистралях увеличивается, Главное управление государственной дорожной полиции рекомендует водителям транспортных средств быть более внимательными на дорогах, ограничивать скорость в соответствии с метеорологическими условиями, следить за исправностью своих автомобилей, воздерживаться от управления неисправными или не подготовленными к сезону транспортными средствами, а также останавливаться, парковаться, маневрировать и совершать обгоны, строго соблюдая правила безопасности.

Учитывая, что неблагоприятные погодные условия также затрудняют движение пешеходов, Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к ним с просьбой быть более осторожными, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

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Дорожная полиция предупредила водителей
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