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Пашазаде отправится на конференцию в Эр-Рияд

Пашазаде отправится на конференцию в Эр-Рияд

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде примет участие в панельной дискуссии религиозных лидеров в Саудовской Аравии.

Согласно информации Управления, с этой целью 19-21 февраля Пашазаде будет находиться в поездке в Эр-Рияде.

Панельная дискуссия высокого уровня на тему «Наведение мостов в медиа и стратегическое партнерство для укрепления мира и разнообразия» организована Центром международного диалога KAICIID.

Пашазаде выступит на открытии мероприятия в качестве члена Совета директоров KAICIID.

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