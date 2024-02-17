Пашазаде отправится на конференцию в Эр-Рияд

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде примет участие в панельной дискуссии религиозных лидеров в Саудовской Аравии.
Согласно информации Управления, с этой целью 19-21 февраля Пашазаде будет находиться в поездке в Эр-Рияде.
Панельная дискуссия высокого уровня на тему «Наведение мостов в медиа и стратегическое партнерство для укрепления мира и разнообразия» организована Центром международного диалога KAICIID.
Пашазаде выступит на открытии мероприятия в качестве члена Совета директоров KAICIID.