НАТО может развернуть по всей Европе войска против России

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Командный центр НАТО в южном немецком городе Ульм разрабатывает планы того, как военные силы НАТО будут разворачиваться по всей Европе, а также будут поддерживаться и укрепляться в случае конфликта с РФ. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что в этом процессе будут задействованы уроки, извлеченные из нынешних учений Steadfast Defender, которые моделируют крупномасштабный конфликт с противником на востоке НАТО и которые являются крупнейшими военными играми в истории Альянса со времен холодной войны.

По словам адмирала Роба Бауэра, возглавляющего комитет НАТО, учения были направлены на «подготовку к конфликту с Россией».

Как отметил генерал сэр Патрик Сандерс, покидающий пост главы британской армии, население Великобритании должно быть готово к потенциальной войне с Россией. По его словам, британские граждане должны быть «обучены и экипированы» для ведения боевых действий, поскольку Москва планирует «преодолеть нашу систему и превозмочь наш образ жизни».