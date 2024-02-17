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В CNN разобрались с программой РФ по созданию ядерного космического оружия

В CNN разобрались с программой РФ по созданию ядерного космического оружия

По данным США, Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, которое может поразить коммерческие и правительственные спутники на околоземной орбите, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, это оружие при взрыве может создать мощную электромагнитную волну (такое оружие относят к типу ядерный ЭМИ — сокращение от «электромагнитный импульс»), которая может вывести из строя спутники, отвечающие в том числе за мобильную и интернет-связь. Как рассказали опрошенные телеканалом эксперты, также это оружие может угрожать интернет-спутникам Starlink.

Под вопросом остается тот факт, уязвимы ли для ЭМИ-оружия спутники GPS и ядерного управления, которые находятся на более высокой орбите, нежели другие спутники. С одной стороны, эти отдаленные спутники крупнее и защищеннее от ядерного взрыва, с другой, как сказал CNN бывший чиновник Пентагона, для них тоже существует риск в зависимости от того, насколько близко они находятся к ЭМИ, сколько им лет и насколько сильным является взрыв.

«Это не новая концепция, и как концепция она восходит к концу холодной войны», — сказал один американский чиновник телеканалу. По словам источников CNN, «большая опасность любого возможного ЭМИ-устройства на орбите заключается в том, что оно может сделать большие части определенных орбит непригодными для использования», т. е. на орбите появится множество вышедших из строя спутников, которые «окажутся опасными для любых новых спутников», которые попытаются запустить в том числе для замены и ремонта тех, что были на орбите.

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