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За сутки Россия потеряла в Украине более 1000 человек

За сутки Россия потеряла в Украине более 1000 человек

Суточные потери России в войне в Украине на утро субботы, 17 февраля, составили 1050 человек, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 401350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 артсистем и 18 автомобильной техники противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 401 350 (+1050) человек ликвидировано;
танков – 6476 (+11) ед.;
боевых бронированных машин – 12 145 (+16) ед;
артиллерийских систем – 9669 (+28) ед.;
РСЗО – 984 ед.;
средства ПВО – 671 ед.;
самолетов – 332 ед.;
вертолетов – 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5) ед.;
крылатые ракеты – 1896 (+1) ед.;
корабли/катера – 25 ед.;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 12 734 (+18) ед.;
специальная техника – 1533 (+5) ед.

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