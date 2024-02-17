За сутки Россия потеряла в Украине более 1000 человек

127 Просмотров

Суточные потери России в войне в Украине на утро субботы, 17 февраля, составили 1050 человек, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 401350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 артсистем и 18 автомобильной техники противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 401 350 (+1050) человек ликвидировано;

танков – 6476 (+11) ед.;

боевых бронированных машин – 12 145 (+16) ед;

артиллерийских систем – 9669 (+28) ед.;

РСЗО – 984 ед.;

средства ПВО – 671 ед.;

самолетов – 332 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5) ед.;

крылатые ракеты – 1896 (+1) ед.;

корабли/катера – 25 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 12 734 (+18) ед.;

специальная техника – 1533 (+5) ед.