Германия предоставит Киеву новый пакет военной помощи

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Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи общим объемом около €1,1 млрд.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня мы запускаем новый пакет военной помощи для Украины в размере примерно €1,1 млрд», – сказал он. По словам главы правительства, этот набор мер включает в себя, в частности, «поставки 36 танков или, если точнее, колесных гаубиц из запасов промышленности», 120 тыс. артиллерийских снарядов и 2 новые системы ПВО.

«Всего Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд», – сообщил Шольц. Он напомнил, что Берлин занимает второе место по объемам военной помощи Киеву