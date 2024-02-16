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СГБ задержала экс-главу Госслужбы

СГБ задержала экс-главу Госслужбы

В Бакинском военном суде рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения бывшему начальнику Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Нахчыванской Автономной Республики (ГСМПВС НАР) Мирзе Джалилову по продолжающемуся уголовному делу в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки от отдельных лиц в период его пребывания на посту начальника ГСМПВС НАР.

В отношении Джалилова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца 20 дней.

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