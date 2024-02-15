Азербайджанские военнослужащие принимают участие в курсах, проводимых в Узбекистане (видео)

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Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в курсах «Горный лидер», проводимых в Ташкентской области Узбекистана.

Как сообщает минобороны Азербайджана, в курсах, проводимых в Учебно-тренировочном центре горной подготовки «Чимган» Министерства обороны Узбекистана, участники совершенствуют полученные теоретические знания по эффективному использованию горного оборудования, скалолазанию, преодолению естественных горных преград, ведению огня в условиях гористой местности, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и их безопасной эвакуации.

На курсе «Горный лидер» азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм.