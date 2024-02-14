В ВВС Украины заявили о дефиците ракет для иностранных комплексов ПВО

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В Украине наблюдается и будет наблюдаться дефицит ракет для иностранных комплексов ПВО.

Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) страны Юрий Игнат на брифинге, трансляцию которого вело агентство «Укринформ».

«С такими атаками, какие производила Россия с 29 декабря, мы тратим большой запас зенитных управляемых ракет», — сказал Игнат.

По его словам, Украина продолжает переговоры со странами Запада о пополнении арсенала зенитных ракет. О результатах этих переговоров, равно как и о количестве оставшихся на сегодня ракет в распоряжении ВСУ Игнат говорить не стал, заявив, что это военная тайна.