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Эльчин Гулиев навестил раненного в результате армянской провокации военнослужащего

Эльчин Гулиев навестил раненного в результате армянской провокации военнослужащего

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев навестил 14 февраля в Республиканской нейрохирургической больнице военнослужащего Халилзаде Парвиза Агакиши оглу, получившего ранение в результате провокации вооруженных сил Армении на территории Зангиланского района на условной азербайджано-армянской государственной границе, поинтересовался ходом его лечения и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана, рядовой П.Халилзаде поблагодарил за внимание и заботу, а также выразил желание продолжить службу на пограничной боевой заставе по окончании лечения.

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