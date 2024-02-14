Алиев рассказал, почему проголосовал в Ханкенди: «Это был последний гвоздь, вбитый в крышку гроба сепаратистов» (видео)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня на инаугурации рассказал о причине, побудившей его проголосовать на президентских выборах именно в городе Ханкенди.

«Я проголосовал в Ханкенди. Я мог проголосовать в любом месте, однако посчитал, что мне правильнее будет проголосовать в Ханкенди. Именно в Ханкенди еще в конце 80-х годов начались кровавые преступления против нашего народа. В здании, где я проголосовал, планировался геноцид нашего народа. На площади перед этим зданием армянские сепаратисты озвучивали территориальные претензии к Азербайджану», – отметил Алиев.

«Бюллетень, который я бросил там, это был не просто бюллетень – это был последний гвоздь, вбитый в крышку гроба сепаратистов», – сказал президент.