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«Автоваз» ведет переговоры по организации сборки машин Lada в Азербайджане

"Автоваз" ведет переговоры по организации сборки машин Lada в Азербайджане

Автоваз» ведет переговоры по организации крупноузловой сборки автомобилей Lada в Азербайджане, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

«Ведем такие переговоры, и как раз сейчас делегация «Автоваза» в эти дни находится в Азербайджане. Они смотрят производственные мощности наших будущих партнеров. Надеюсь, скажу так осторожно, что весной будут позитивные новости и по этому региону присутствия «Автоваза», – сказал Соколов.

В презентации «Автоваза», представленной в январе, отмечалось, что компания планирует запустить в Азербайджане серийное производство своих автомобилей методом крупноузловой сборки.

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