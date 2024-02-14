Сырский проинформировал американских генералов о приоритетах и планах ВСУ

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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров рассказали о планах и приоритетах украинской армии на 2024 год верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи и руководителю группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто.

«Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком [Сырский] озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в вооружении и технике», – написал Умеров на странице в Facebook. Он добавил, что стороны также обсудили увеличение в украинской армии числа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам и обеспечение ротации военнослужащих на передовой.