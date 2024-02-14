Пашинян: Минобороны отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном |
Боррель встал на защиту армян, открывших огонь по азербайджанским пограничникам |
Армения заявила о приобретении «самого современного оружия» от Франции, Индии и ряда других стран |
Кремль отреагировал на столкновения между Азербайджаном и Арменией |
Ильхам Алиев принесет клятву в течение трех дней |
Армения выдвинула террористов на условную границу с Азербайджаном |
Операция «Возмездие». Что произошло? |
Байден заявил, что Израилю не следует обстреливать Рафах |
Полиция провела операцию в Ханкенди |
Главное Армия

Сырский проинформировал американских генералов о приоритетах и планах ВСУ

Сырский проинформировал американских генералов о приоритетах и планах ВСУ

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров рассказали о планах и приоритетах украинской армии на 2024 год верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи и руководителю группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто.

«Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком [Сырский] озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в вооружении и технике», – написал Умеров на странице в Facebook. Он добавил, что стороны также обсудили увеличение в украинской армии числа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам и обеспечение ротации военнослужащих на передовой.

Теги:
Из этой рубрики
Сырский проинформировал американских генералов о приоритетах и планах ВСУ
Армия

Сырский проинформировал американских генералов о приоритетах и планах ВСУ

2024/02/14, 00:59
Сырский отменил контрнаступление
Армия

Сырский отменил контрнаступление

2024/02/13, 21:28
Пашинян: Минобороны отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном
Армия

Пашинян: Минобороны отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном

2024/02/13, 20:25
Армения подтвердила гибель четверых "военнослужащих" на границе с Азербайджаном
Армия

Армения подтвердила гибель четверых «военнослужащих» на границе с Азербайджаном

2024/02/13, 12:34
Азербайджан провел операцию «Возмездие»: Армения понесла потери, уничтожен ее боевой пост
Армия

Азербайджан провел операцию «Возмездие»: Армения понесла потери, уничтожен ее боевой пост

2024/02/13, 10:15
Армения обещает наказать виновных в обстреле азербайджанской позиции
Армия

Армения обещает наказать виновных в обстреле азербайджанской позиции

2024/02/12, 19:13
Военная прокуратура - об армянской провокации на границе
Армия

Военная прокуратура – об армянской провокации на границе

2024/02/12, 18:17
ВС Армении впервые за многие месяцы открыли огонь в направлении Зангилана, ранен азербайджанский пограничник (видео)
Армия

ВС Армении впервые за многие месяцы открыли огонь в направлении Зангилана, ранен азербайджанский пограничник (видео)

2024/02/12, 17:38
Начались очередные учебные сборы военнообязанных
Армия

Начались очередные учебные сборы военнообязанных

2024/02/12, 11:07