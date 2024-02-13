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Сырский отменил контрнаступление

Сырский отменил контрнаступление

Украинские военные перешли на новый этап ведения войны против Российской Федерации. Его цель – истощить противника.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью ZDF.

По словам Сырского, основная ценность для Украины – это жизнь военных, в особенности тех, которые выполняют боевые задачи. Сырский заявил, что Украина не может позволить себе действовать аналогично РФ и не ценить жизнь украинцев.

«Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. Цель нашей операции – истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, содержание подготовленных рубежей обороны», – сказал он.

Сырский заметил, что эта война повышает значение технологического прогресса в вооруженных силах и прогресса вооруженной борьбы.

«Мы уже видим и для нас это не новость использования наземных роботизированных платформ. Модулей, управляемых дистанционно, что позволяет сохранить жизнь военных. То есть война переходит в новую стадию», – заявил он.

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Сырский отменил контрнаступление
Армия

Сырский отменил контрнаступление

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