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Данилов признал, что ситуация на линии фронта «очень сложная»

Данилов признал, что ситуация на линии фронта "очень сложная"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация на линии фронта «очень сложная».

«Ситуация на линии фронта очень сложная», – сказал Данилов в интервью португальскому агентству Lusa.

Секретарь СНБО отметил, что если Запад не увеличит значительно поставки оружия и боеприпасов, то ситуация станет еще сложнее. Данилов подчеркнул, что «любое ожидание явно влияет на ситуацию».

«Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение», заявил он.

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