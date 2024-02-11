9 пакистанцев погибли при нападении в Иране

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По меньшей мере девять пакистанских граждан погибли, трое пострадали в результате нападения неизвестных в иранской провинции Систан и Белуджистан, расположенной на границе с Пакистаном. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, трое вооруженных лиц устроили стрельбу в доме иностранных граждан, а затем скрылись с места преступления. Полиция начала расследование.

Позже агентство скорректировало информацию о пострадавших. Согласно уточненным данным, речь идет не о новом инциденте, а о событиях 27 января.