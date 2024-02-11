Франция призывает ЕС вкладываться в оборону на фоне «российской угрозы»

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью газете Ouest France заявила, что Париж призывает другие страны Евросоюза последовать значительно увеличить объемы финансирования оборонной отрасли на фоне угрозы «российского вторжения» в страны НАТО.

Отвечая на вопросы издания, разделяет ли Сежурне опасения ряда европейских военных об угрозе нападения РФ на НАТО в ближайшие годы и следует ли западным странам вкладывать больше средств в оборону, министр ответил утвердительно, передает «Газета.ру».

Также глава министерства рассказал о решении Франции удвоить финансирование военных программ. Он подчеркнул, что это «экзистенциальный вопрос для ЕС» и европейцам следует «найти гарантии безопасности».