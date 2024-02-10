Президент Венгрии уходит в отставку |
Копыркин: Российские миротворцы помогут армянам вернуться в Карабах |
Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ |
Акция протеста на киевском Майдане: «Зелю – геть», «Верните Залужного» (видео) |
Азербайджан не дал разрешение на вылет российскому самолету |
Байден выступил с резкой критикой Израиля |
«Появилась конкретная информация. Срок нападения – 3-5 лет» |
Байрактар показал фото с открытия ангара для «Акынджи» в Азербайджане |
Дед Бербок оказался «пламенным нацистом» |
Главное Армия

Франция поставит Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды

Франция поставит Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды

Франция намерена поставить Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды к ним.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале после телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном.

«Благодарю за создание Францией и США коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем «Цезарь», а также снарядов к ним», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, во время беседы он и Макрон также обсудили текущую ситуацию на фронте и оборонные нужды Киева. Речь идет о беспилотниках, артиллерийских системах и снарядах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системах ПВО.

Теги:
Из этой рубрики
Франция поставит Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды
Армия

Франция поставит Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды

2024/02/10, 22:44
Россияне пытались прорвать оборону ВСУ: более 100 штурмов за сутки
Армия

Россияне пытались прорвать оборону ВСУ: более 100 штурмов за сутки

2024/02/10, 10:54
Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ
Армия

Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ

2024/02/09, 23:26
В Украине мобилизованный инвалид-эпилептик умер в первый день службы
Армия

В Украине мобилизованный инвалид-эпилептик умер в первый день службы

2024/02/09, 20:39
Алиев вместе с сыном понаблюдал за полетом принятого на вооружение БПЛА "Akıncı" (фото и видео)
Армия

Алиев вместе с сыном понаблюдал за полетом принятого на вооружение БПЛА «Akıncı» (фото и видео)

2024/02/09, 13:02
Командо азербайджанской армии провели занятия по тактико-специальной подготовке (видео)
Армия

Командо азербайджанской армии провели занятия по тактико-специальной подготовке (видео)

2024/02/09, 10:32
В США признали уничтожение Ил-76 с украинскими пленными ЗРК Patriot
Армия

В США признали уничтожение Ил-76 с украинскими пленными ЗРК Patriot

2024/02/08, 21:42
Зеленский раскрыл свои требования к Сырскому
Армия

Зеленский раскрыл свои требования к Сырскому

2024/02/08, 21:20
Россия и Украина провели обмен пленными (видео)
Армия

Россия и Украина провели обмен пленными (видео)

2024/02/08, 21:07