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Главное Мир

В МИД России объяснили причину расторжения договора аренды с посольством Украины

В МИД России объяснили причину расторжения договора аренды с посольством Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала разрыв договора аренды с посольством Украины принципом взаимности. Такое решение стало ответом РФ на аналогичные действия Горсовета Киева, приводит ее слова сайт МИД РФ.

Как уточнила Захарова, решение о лишении посольства Украины земли приняли представители Департамента городского имущества Москвы. Подобная мера является зеркальной по отношению к действиям властей Киева. «Украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована», — заявила Захарова.

О решении властей украинской столицы разорвать арендный договор с посольством России мэр Виталий Кличко сообщал еще в апреле 2023 года. Тогда он призвал местный кабинет министров национализировать имущество российской дипломатической миссии.

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