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Саудовский МИД призвал созвать экстренную встречу СБ ООН

Саудовский МИД призвал созвать экстренную встречу СБ ООН

Эр-Рияд призвал созвать экстренную встречу СБ ООН в связи планами израильтян провести штурм города Рафаха на юге сектора Газа.

«Саудовская Аравия резко осуждает планы Израиля распространить военное наступление на город Рафах, где сконцентрировались более 1,7 млн палестинцев, и требует созыва чрезвычайной встречи СБ ООН во избежание неминуемой гуманитарной катастрофы», – сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на саудовский МИД.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха перед ожидающимся израильским наступлением.

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