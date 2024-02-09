«Убийца Эмин» убил двух школьников и ранил третьего

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К очередной трагедии в Азербайджане привело превышение скорости водителями на участках дорог, где это особенно запрещено. Стали известны подробности аварии, произошедшей в селе Геям Загатальского района.

Автомобиль Mercedes двигался со скоростью 130-140 км в час. Авария произошла в 1 км от школы. В результате двое школьников погибли, еще один получил тяжелые ранения. По сообщению местных СМИ, дети учились в 5-м классе. Жители села также сообщили, что автонаезд совершил мужчина по прозвищу «Убийца Эмин», который предположительно ранее был судим.

Погибшими оказались Рамазан Бабек оглы Исаев и Кямал Эльчин оглы Пермадов. Ибрагим Азиз оглы Ибрагимзаде был госпитализирован с тяжелыми травмами. Все они были одноклассниками.

По факту ведется расследование.