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В США признали уничтожение Ил-76 с украинскими пленными ЗРК Patriot

В США признали уничтожение Ил-76 с украинскими пленными ЗРК Patriot

Американские чиновники на условиях анонимности признают, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК Patriot, пишет газета The New York Times.

«Публично американские официальные лица не комментируют, чем именно был сбит самолет, однако чиновники, которые говорили в частной беседе на условиях анонимности, заявили, что сообщения о том, что была использована ракета Patriot, верны», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что американские чиновники признают вероятным, что некоторые из людей на борту российского Ил-76 действительно были украинскими пленными.

По словам официальных лиц в США, система Patriot, из которой нанесли удар по самолету, была предоставлена европейской страной.

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