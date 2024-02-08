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Рада призывает к переговорам между ПАСЕ и азербайджанским парламентом

Рада призывает к переговорам между ПАСЕ и азербайджанским парламентом

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и комитет по международным и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики к диалогу и сотрудничеству.

Комитетом Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принято соответствующее официальное обращение.

В обращении отмечается, что, учитывая ситуацию, возникшую во время зимней сессии ПАСЕ 2024 года и неподтверждение полномочий парламентской делегации Азербайджана, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, состоявшемся 7 февраля 2024 года, было принято обращение к сторонам.

В своем обращении комитет призывает ПАСЕ и комитет по международным и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики вернуться к переговорному процессу и конструктивному диалогу. «Какими бы острыми ни казались на сегодняшний день возникшие вопросы, мы призываем обе стороны решать их, руководствуясь принципами демократии и верховенства закона», – подчеркивается в обращении.

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