В ЕС утвердили параметры военной операции в Красном море

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Страны Европейского союза договорились о формате и деталях военной операции Aspides («Щиты») для обеспечения безопасности торгового судоходства в Красном море. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По его информации, официальное решение о начале операции будет принято на встрече министров иностранных дел 19 февраля в Брюсселе. Решение, принятое в четверг, определяет, в частности, порядок проведения операции, а также местонахождение ее штаба. Оперативный штаб миссии будет создан в греческом городе Лариса.

План операции Евросоюза предусматривает отправку в регион европейских военных кораблей для защиты грузовых судов от нападений йеменских мятежников-хуситов. Со стороны Бундесвера (ВС ФРГ) участие в операции примет фрегат «Гессен», который 8 февраля отправился из порта Вильгельмсхафен в район Красного моря. На его борту примерно 250 военных.