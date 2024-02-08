Впервые стартует ультрамарафон Ханкенди-Баку

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В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди – Баку.

Марафон стартует 29 февраля в городе Ханкенди. Участники ультрамарафона преодолеют 360 км и финишируют в Баку.

Мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана в рамках «Недели спорта» и «Года солидарности во имя зеленого мира», сообщает Report.

Участники ультрамарафона должны пробежать этапы Ханкенди – Евлах (83 км), Евлах – Уджар (84 км), Уджар – Гаджигабул (88 км), Гаджигабул – Гобустан (70 км) и Гобустан – Баку (55 км), и 4 марта финишировать в столице. Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего зачета получат главный приз.

Присоединиться к ультрамарафону под девизом «Вперед с гордостью» могут граждане старше 18 лет. Регистрация доступна по ссылке до 20 февраля.