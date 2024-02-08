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США закупили у России уран на рекордную сумму

США закупили у России уран на рекордную сумму

В 2023 году США приобрели уран у России на сумму 1,2 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем за всю историю статистики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В последнем месяце прошлого года США значительно увеличили закупки урана, увеличив их вдвое — до 193,2 миллиона долларов. Таким образом был достигнут максимальный уровень по закупке этой породы.

При этом сумма поставок урана за год выросла на 43% и достигла нового рекорда в 1,2 миллиарда долларов. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2010 году и составлял 1,05 миллиарда долларов. В абсолютном выражении Россия поставила 702 тонны урана, в сравнении с 588 тоннами предыдущего года. Это самое высокое значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны.

Россия сохраняет первое место по поставкам урана в США и увеличила свою долю в импорте до 27% с прошлогодних 26%.

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